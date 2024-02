Bolsonaro critica 'abusos, mas diz buscar 'pacificação'

Conforme constatado pela ANSA no local, os manifestantes também evitaram entoar coros de caráter antidemocrático, ao contrário do que havia ocorrido nas concentrações diante de quartéis após as eleições de 2022.

Por outro lado, o protesto registrou uma grande presença de bandeiras de Israel, movimento impulsionado pelas falas recentes de Lula, que comparou a guerra em Gaza com o Holocausto.

O tema Israel é especialmente caro ao eleitorado evangélico neopentecostal, uma das principais bases de apoio de Bolsonaro, cuja esposa, Michelle, fez um discurso marcado por referências religiosas.

"Não tem como não se emocionar tendo o exército de Deus nas ruas, tendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem de sua nação", afirmou a ex-primeira-dama, ela própria neopentecostal. "E agora chegou a hora da libertação", garantiu.

