Houthis atacam petroleiro americano no Golfo de Aden

ROMA, 25 FEV (ANSA) - Um porta-voz do grupo rebelde iemenita Houthi afirmou neste domingo (25) que "uma operação militar mirou o petroleiro americano Torm Thor no Golfo de Aden com vários mísseis".

Yahua Saree acrescentou que "algumas navios de guerra americanos no Mar Vermelho foram alvos de diversos drones".

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) afirma que o contratorpedeiro USS Mason derrubou um míssil balístico antinavio lançado no Golfo de Aden pelos houthis, que provavelmente tinha como alvo o petroleiro. (ANSA).