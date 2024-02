Sardenha abre urnas para eleger governador e conselho regional

CAGLIARI, 25 FEV (ANSA) - As urnas da Sardenha foram abertas neste domingo (25) para as eleições regionais que escolherão o novo governador da região no sul da Itália.

Foram convocados para votar 1.447.761 sardos: 709.840 são homens e 737.921 são mulheres.

No total, estão incluídos também os 112.221 eleitores residentes fora da Sardenha, dos quais 59.476 são homens e 52.745 mulheres.