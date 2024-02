Agricultores rompem barreiras e elevam tensão em Bruxelas

Os manifestantes, que protestam contra as políticas agrícolas da União Europeia, tentaram romper alguns outros bloqueios policiais, mas foram contidos. Os agricultores chegaram tão próximos do Conselho que era possível ouvir as buzinas dos tratores na área do edifício.

A polícia estimou que cerca de 900 tratores estiveram envolvidos na manifestação em Bruxelas. Os veículos bloquearam até o acesso ao principal aeroporto do município.

Os protestos já duram semanas, tanto que a UE já enfraqueceu diversas políticas ambientais do Acordo Verde para tentar acalmar os agricultores.

Entre outras reivindicações, os manifestantes desejam que a UE coloque um ponto final nos acordos de livre comércio. (ANSA).

