Ataque a mesquita no Burkina Faso deixa 'dezenas de mortos'

UAGADUGU, 26 FEV (ANSA) - Um ataque contra uma mesquita no Burkina Faso, na região africana do Sahel, provocou "dezenas de mortes" no último domingo (25), de acordo com as forças de segurança locais.

Segundo fontes citadas pela agência AFP, o atentado ocorreu em Natiaboani, no leste do país, que registrou no mesmo dia um ataque mortal contra uma igreja católica.

"Indivíduos armados atacaram uma mesquita em Natiaboani por volta de 5h da manhã [horário local] de domingo, matando diversas dezenas de pessoas", disse uma fonte à AFP.