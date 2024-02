Çalhanoglu sofre lesão e perderá próximos jogos da Inter

A ideia da equipe médica interista é ter Çalhanoglu disponível para o confronto diante do Bologna, marcado para acontecer no dia 9 de março, em Bolonha. O turco, no entanto, perderá os duelos contra Atalanta e Genoa, ambos no San Siro.

O substituto do meio-campista deverá ser o jovem albanês Kristjan Asllani, que fez uma boa partida contra o Lecce e luta para ter mais espaço no plantel nerazzurro.

Na liga italiana, Çalhanoglu foi responsável por nove gols e três assistências na atual temporada.

Com apenas uma derrota em 25 jogos, a Internazionale tem 66 pontos e lidera a Série A da Itália, somando nove pontos de diferença com a vice Juventus, que possui um jogo a mais.

(ANSA).