'Caso isolado', diz ministro italiano sobre agressão em protesto

Os casos ocorreram em protestos pró-Palestina em Pisa e Florença.

"Estamos diante apenas de casos isolados que estão sendo apurados, e não houve nenhuma mudança de estratégia para tornar mais restritiva a gestão da ordem pública. Nos últimos anos, houve acontecimentos análogos com incidentes ainda mais graves", afirmou.

"Os responsáveis pela segurança agem com base em avaliações feitas no local, não indicações políticas. Ninguém tem interesse em aumentar o nível de tensão durante as manifestações. A prioridade do Viminale e de todos os integrantes das forças de ordem é que todos os eventos ocorram de maneira pacífica, independentemente do conteúdo", garantiu.

Ele voltou a dizer que "a colaboração dos manifestantes" é imprescindível: "Seja na fase do necessário aviso prévio dos eventos, seja durante seu desenvolvimento, respeitando as orientações e evitando comportamentos provocativos e violentos".

