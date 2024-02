De virada, Fiorentina vence Lazio por 2 a 1

FLORENÇA, 26 FEV (ANSA) - A Fiorentina venceu a Lazio de virada por 2 a 1 no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (26) no Stadio Artemio Franchi, em Florença.

No intervalo, o placar marcava 1 a 0 para o time da capital graças ao gol do espanhol Luis Alberto aos 45 minutos do primeiro tempo.

A Fiorentina voltou melhor para o segundo tempo e empatou o jogo com Michael Kayode aos 16 minutos.