Exposição em SP marca 150 anos de imigração italiana

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) - Como parte das comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) receberá, entre os dias 12 de março e 10 de abril, a exposição "Italianos do Brasil".

Através do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (Iicsp), em colaboração com o Consulado Geral da Itália, os visitantes conhecerão histórias emblemáticas do povo italiano no Brasil.

"A exposição busca dar vida e luz ao relato dos 'Italianos no Brasil', cuja definição dificilmente consegue esgotar a complexidade e composição da comunidade italiana no Brasil", disse Lillo Teodoro Guarneri, diretor do IICSP.