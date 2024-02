Itália estuda instalar cômodos para visitas íntimas em prisões

A expectativa é para que sejam instaladas estruturas pré-fabricadas móveis, como contêineres, em uma área verde do pátio da instituição penal.

Cômodos do tipo já existem, por exemplo, na prisão de Bollate, em Milão. Lá, porém, são usados para encontros familiares, contando com controle visual. No caso das visitas íntimas, o direito à privacidade é garantido.

O projeto, por enquanto, é embrionário, e haverá um grupo de trabalho para determinar protocolos e diretrizes.

Ainda não se sabe, por exemplo, quais serão os requisitos para acessar o benefício. Presos por determinados tipos de crimes ou sob o regime 41bis, que prevê isolamento total, devem ser excluídos. (ANSA).

