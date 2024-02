Milei compartilha mensagens pró-Bolsonaro e contra Lula

BUENOS AIRES, 26 FEV (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nas redes sociais mensagens de apoio ao ex-mandatário Jair Bolsonaro e de condenação ao seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um dos posts, o usuário criticava Lula por ter comparado as ações de Israel na guerra na Faixa de Gaza com a perseguição do ditador Adolf Hitler aos judeus.

"Lula é pró-Hamas. Bolsonaro é pró-Israel. Fim", diz uma das mensagens compartilhadas por Milei.