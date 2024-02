Ministro da Economia e presidente do BC italiano vão a G20 em SP

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) - Em São Paulo, o principal centro financeiro do Brasil, está tudo pronto para a reunião dos ministros da Economia e dos governadores dos bancos centrais do G20 na quarta (28) e quinta-feira (29) - a primeira da presidência brasileira - que contará com a participação do ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, e do governador do Banco Central da Itália, Fabio Panetta.

Entre outros, também está prevista a presença do comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni; da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen; e da diretora do FMI, Kristalina Georgieva.

A partir de amanhã (27), a reunião dos vice-ministros negociará um esboço de comunicado, que deverá ser avaliado para adoção pelos responsáveis pela Economia e pelos bancos centrais.