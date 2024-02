Na ONU, Silvio Almeida acusa Israel de 'punição coletiva'

(ANSA) - BRASÍLIA, 26 FEB - O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, criticou os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza durante um discurso feito nesta segunda-feira (26) no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

Ele falou na ofensiva do governo do premiê Benjamin Netanyahu como "uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos - a maioria deles, mulheres e crianças -, e forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza".

Falando na sede do Conselho em Genebra, na Suíça, o ministro classificou as ações como "genocídio", em linha com as posições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parte de uma crise com o governo de Tel Aviv.