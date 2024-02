Navalny seria solto em troca de prisioneiros, diz aliada

MOSCOU, 26 FEV (ANSA) - Uma aliada de Alexei Navalny disse que o opositor russo seria envolvido em uma troca de prisioneiros com a Alemanha e os Estados Unidos.

Segundo Maria Pevchikh, dirigente da fundação anticorrupção do dissidente, ele seria libertado junto com dois cidadãos americanos detidos na Rússia por espionagem (Evan Gershkovich e Paul Whelan), em troca de Vadim Krasikov, ex-coronel do Serviço Federal de Segurança (FSB) de Moscou detido em uma penitenciária alemã por homicídio.

Em um vídeo, Pevchikh conta que o acordo estava na fase final após dois anos de negociações e que a proposta definitiva havia sido entregue ao presidente Vladimir Putin pelo oligarca Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea.