Parentes de vítimas de naufrágio na Itália processarão governo

CROTONE, 26 FEV (ANSA) - Familiares de vítimas de um naufrágio que deixou mais de 90 migrantes mortos no sul da Itália há um ano anunciaram nesta segunda-feira (26) uma ação civil contra o governo da premiê Giorgia Meloni por omissão de socorro.

O processo, que pedirá indenizações por conta dos danos sofridos em função da tragédia, também terá a participação de sobreviventes e será protocolado após a conclusão do inquérito penal sobre o caso.

Os alvos serão a Presidência do Conselho dos Ministros (nome oficial do gabinete da premiê) e os ministérios do Interior e da Economia.