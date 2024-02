Salvini exalta manifestação pró-Bolsonaro na Paulista

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) - O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, exaltou a manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro realizada no último domingo (25), em São Paulo.

"1 milhão de pessoas na rua ontem em São Paulo, no Brasil, em apoio a Bolsonaro. Por acaso vocês viram essas imagens na mídia italiana? Viva a liberdade", escreveu o líder do partido de direita Liga no Instagram.

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, interagiu com a publicação e acusou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de "perseguir quem não é de esquerda". "A manifestação de ontem foi um grito de ajuda", acrescentou.