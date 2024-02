Aliados rebatem Macron e rechaçam envio de tropas à Ucrânia

BRUXELAS, 27 FEV (ANSA) - Diversas lideranças ocidentais vieram a público nesta terça-feira (27) para rechaçar a hipótese de enviar tropas à Ucrânia, ventilada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma reunião em Paris na noite anterior.

Durante o encontro, o líder francês destacou que o principal objetivo é "evitar que a Rússia vença a guerra" e, para isso, os aliados de Kiev não podem excluir a possibilidade de mandar soldados para o território ucraniano. "Hoje não é consenso, mas nada pode ser excluído", disse Macron na ocasião.

A ideia, no entanto, foi rechaçada de forma praticamente unânime pelos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a começar pelos Estados Unidos.