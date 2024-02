Crescimento global é mais forte que o previsto, diz Yellen

SÃO PAULO, 27 FEV (ANSA) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta terça-feira (27), em coletiva de imprensa em São Paulo, que o mundo vem demonstrando um crescimento "mais forte e resiliente" que o previsto.

A americana está na capital paulista para a cúpula de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que acontece em 28 e 29 de fevereiro, no Parque Ibirapuera.

"No último ano, o crescimento global foi resiliente e mais forte do que o previsto", disse Yellen, ressaltando que o produto interno bruto (PIB) mundial avançou 3,1% em 2023, "superando as expectativas".