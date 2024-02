Houthis desmentem danos a cabos submarinos de telecomunicação

ROMA, 27 FEV (ANSA) - O grupo rebelde iemenita Houthi desmentiu nesta terça-feira (27) envolvimento em supostos danos a cabos de telecomunicações globais que passam pelo Mar Vermelho.

A notícia havia sido difundida por veículos de comunicação israelenses, e reproduzida pela mídia ocidental.

Em uma declaração da TV pública do Iêmen, o Ministério das Telecomunicações de Sanaa (capital do país, controlada pelos houthis) disse que as forças "não se envolveram em nenhum ato de sabotagem de cabos e de outras infraestruturas de telecomunicação".