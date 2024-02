Israel e Hamas criticam 'otimismo' de Biden sobre trégua

ROMA, 27 FEV (ANSA) - Fontes de Israel e do Hamas criticaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por ter dito que os dois lados do conflito na Faixa de Gaza devem iniciar um cessar-fogo na próxima segunda-feira (4).

Um dirigente do grupo fundamentalista islâmico disse à Reuters que os comentários do líder americano são "prematuros" e não correspondem à situação real do combate. "Ainda há muitas lacunas a ser preenchidas", acrescentou o funcionário.

Já a imprensa israelense indicou que fontes do governo do premiê Benjamin Netanyahu não entendem "em que se baseia o otimismo" de Biden com uma possível trégua.