Itália teria contatado BYD para discutir abertura de fábrica

Em dezembro passado, a BYD já anunciou os planos de construir uma unidade produtiva na Hungria, enquanto o governo italiano tenta atrair um segundo grupo automotivo para o país, que já conta com a Stellantis, dona de marcas como Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati.

O ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, foi questionado sobre o assunto por jornalistas nesta terça-feira (27) e disse que o governo "mantém contato com diversas casas automobilísticas".

"Trabalhamos desde o início da legislatura para melhorar a atratividade do país, e isso vale para o setor automotivo. Somos o único país europeu que produz carros a ter um único produtor", ressaltou, mas sem citar o nome da BYD. (ANSA).

