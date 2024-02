Ministro da Economia italiano verá homólogo argentino no G20

Paralelamente, o governo ultraliberal de Javier Milei visa lançar as bases para a recuperação por meio da desregulamentação do mercado e de um amplo programa de privatizações.

Por sua vez, a Itália demonstrou interesse em fortalecer as relações, com foco principalmente no setor de energia.

O presidente Javier Milei também se reuniu com a premiê Giorgia Meloni e o presidente Sergio Mattarella, em Roma.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.