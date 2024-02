Oposição se une e derrota coalizão de Meloni em eleição regional

Todde será a primeira mulher governadora na história da Sardenha e a primeira integrante do M5S a liderar uma das 20 regiões do país. "Estou muito feliz e muito orgulhosa, acho que hoje escrevemos uma página na história da Sardenha", declarou.

A vencedora já foi vice-presidente do M5S e vice-ministra do Desenvolvimento Econômico na gestão do premiê Mario Draghi. Com diploma em engenharia, trabalhou em oito países, incluindo Estados Unidos e França, e passou a maior parte da vida fora da Sardenha.

Já Truzzu, prefeito de Cagliari desde 2019, reconheceu a derrota e fez questão de dissociar o resultado da política nacional. "As eleições não foram influenciadas por fatores nacionais, e o dado que prova isso é o resultado em Cagliari, que votou contra mim. Por isso, a responsabilidade é minha", disse - na capital sarda, Todde venceu por 53% a 34,5%.

O pleito também era visto como um teste para ver se a aliança de ocasião entre M5S e PD poderia competir com a coligação de direita. "Os cidadãos sardos fecharam a porta para Meloni e a abriram para a alternativa. O ar mudou", comemorou o ex-premiê e líder do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte. (ANSA).

