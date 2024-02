Peru decreta estado de emergência sanitária por dengue

LIMA, 27 FEV (ANSA) - O governo do Peru declarou estado de emergência sanitária em virtude do grande aumento de casos de dengue no país.

A decisão das autoridades, que permanecerá em vigor por pelo menos 90 dias, foi tomada durante uma reunião de ministros liderada pela presidente Dina Boluarte.

O Ministério da Saúde de Lima informou que 20 das 24 regiões da nação sul-americana já registraram 24.981 infecções.