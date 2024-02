Taxa de 5% para super-ricos do G20 acabaria com fome, diz Oxfam

SÃO PAULO, 27 FEV (ANSA) - Um estudo publicado pela Oxfam Brasil estima que um imposto de até 5% sobre os mais ricos nos países do G20 poderia arrecadar cerca de US$ 1,5 trilhão por ano, quantia que a ONG diz ser suficiente para acabar com a fome global e adaptar as nações em desenvolvimento à crise climática.

"Um sistema justo de impostos poderia frear as desigualdades e promover sociedades mais saudáveis e inclusivas", afirmou Katia Maia, diretora da Oxfam Brasil.

"Impostos mais altos para os super-ricos criariam as condições para investir nas famílias, proteger o clima e oferecer importantes serviços públicos, como educação e saúde, para todos", acrescentou.