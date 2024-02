Abaixo-assinado pede que Irã seja excluído da Bienal de Veneza

ROMA, 28 FEV (ANSA) - Os movimentos "Woman, Life, Freedom" na Europa e na Itália enviaram nesta quarta-feira (28) um abaixo-assinado pedindo que a Bienal de Arte de Veneza cancele a participação do Irã no evento que acontece entre 20 de abril e 24 de novembro.

O apelo, firmado por diversas personalidades dos universos da arte e da cultura, foi entregue ao presidente da Bienal, Roberto Cicutto; ao diretor-geral, Andrea Del Mercato; aos integrantes do Conselho de Administração do evento e à premiê da Itália, Giorgia Meloni; além do chanceler e vice-premiê Antonio Tajani; do ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano; do prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, entre outras autoridades.

"É com grande choque e lamento que apreendemos do site da Bienal que, diferentemente do que foi anunciado em outubro, a República Islâmica do Irã estará presente com um curador e um artista escolhidos pelo regime iraniano", dizem as organizações.