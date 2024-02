BC da Itália alerta para riscos de 'fragmentação' global

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, alertou nesta quarta-feira (28) para "riscos de fragmentação das finanças" globais, à margem da cúpula ministerial do G20 em São Paulo.

Em uma recepção para a comunidade italiana na capital paulista, o chefe do banco central de Roma disse que os últimos anos foram marcados por "uma série de choques", como "a pandemia, a guerra, a crise energética e agora as tensões no Oriente Médio".

"E observamos o risco de fragmentação do comércio, das finanças, do intercâmbio, e esperamos que não também da política internacional", declarou.