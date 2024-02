Coliseu pode ser alvo de jihadistas, diz inteligência italiana

Após o episódio, veículos de imprensa pró-Estado Islâmico difundiram um pôster que retratava um combatente jihadista, com o rosto distorcido, tendo às suas costas uma representação do Coliseu com a bandeira da Suécia e uma hashtag em árabe que dizia "queimar as cópias do Alcorão e bombardear as mesquitas".

O relatório também manteve um alto nível de atenção aos "foreign fighters" (combatentes estrangeiros) que chegaram a locais de guerra.

Em 2023, aqueles com ligações com a Itália chegaram a 149, dos quais 39 retornaram ao país.

Também foram expulsos 77 indivíduos potencialmente perigosos à segurança nacional, sendo 42 tunisianos, mas também um extremista de direita australiano. (ANSA).

