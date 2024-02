Condenado na Itália, Robinho vai a churrasco no Santos

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - Condenado por estupro coletivo na Itália, o ex-atacante Robinho participou de um churrasco organizado pelo Santos no CT Rei Pelé para celebrar a vitória sobre o São Bernardo.

A celebração foi marcada pelas presenças de membros da diretoria do Peixe, da comissão técnica e do plantel. O objetivo era manter a moral do elenco elevada para o duelo diante do Red Bull Bragantino.

Não demorou muito para que a presença de Robinho na festa viralizasse nas redes sociais, tanto que o brasileiro foi alvo de várias críticas. Em função da enorme proporção do episódio, o Santos emitiu um comunicado oficial para explicar a presença do ex-jogador.