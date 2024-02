Funeral de Navalny acontecerá na próxima sexta em Moscou

MOSCOU, 28 FEV (ANSA) - O funeral do ativista Alexei Navalny, morto há quase duas semanas em uma prisão no Ártico, será celebrado na próxima sexta-feira (1º) em uma igreja em Moscou, na Rússia.

A porta-voz do opositor do presidente Vladimir Putin, Kira Yarmysh, acrescentou que Navalny será enterrado no cemitério Borisovskoye, que fica a cerca de 30 minutos a pé da Igreja do Ícone da Mãe de Deus.

Em seu comunicado, Yarmysh pediu para que o público "chegue com antecedência". No entanto, o Kremlin teme que o funeral acabe se tornando um movimento antigovernamental em massa.