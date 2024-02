G7 tem consenso para usar bens russos congelados, dizem fontes

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - Da reunião dos ministros das Finanças do G7, que durou cerca de duas horas e meia, e presidida pelo titular da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, com o governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, no contexto do G20 em São Paulo, emergiu o consenso geral sobre o objetivo de utilizar os bens russos congelados no Ocidente.

Da mesma forma, houve concordância sobre a necessidade de dotar a iniciativa de uma sólida base legal conforme o direito internacional. A explicação partiu de fontes próximas à questão.

Por esse motivo, se prosseguirá agora com um trabalho a nível técnico para avançar sobre o tema, com grande atenção e cautela.