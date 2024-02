Guerras agitam G7 e G20, com cautela sobre uso de bens russos

E embora a presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, já tenha proposto o uso dos fundos para a compra de equipamentos para Kiev, na reunião em São Paulo decidiu-se prosseguir com um trabalho técnico, com grande atenção e cautela.

"Atualmente não há base legal para o confisco dos ativos russos congelados", que valem cerca de US$ 300 bilhões. "Ainda temos que trabalhar e agir dentro do quadro legal internacional e do Estado de Direito", insistiu o ministro francês, Bruno Le Maire.

Uma posição semelhante foi expressa pelo alemão Christian Lindner, que, no entanto, - em termos técnicos - em sua conta do X (antigo Twitter), abriu para a possibilidade do uso "dos lucros dos bens russos", que ele chamou de "um passo realista, legalmente seguro, que poderia ser implementado a curto prazo".

Por outro lado, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ao relançar a hipótese ontem (27), havia destacado a importância de examinar detalhadamente os vários aspectos da questão e agir dentro do quadro do G7, com o acordo de todos.

Um tema que Yellen aprofundou em uma reunião bilateral com Giorgetti, abordando também a questão da interrupção republicana dos fundos para a Ucrânia, depois que, pela manhã, o comissário da UE, Paolo Gentiloni, alertou para a importância de "todos os parceiros do G7 fazerem sua parte" no financiamento (referindo-se exatamente aos EUA), "porque a urgência da situação não pode ser subestimada".

Na reunião do G7, também se discutiu a situação no Oriente Médio e a crise no Mar Vermelho em termos de crescimento, agora um grande desafio principalmente para a Europa, que está atrás dos Estados Unidos.