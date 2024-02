Illycaffè relata aumento de custos com crise no Mar Vermelho

"Estamos muito satisfeitos porque, nos últimos dois anos, vemos resultados muito positivos se concretizando. Em 2022 fechamos um ano recorde, em 2023 estamos satisfeitos porque estamos crescendo em faturamento, crescemos em lucro de dois dígitos apesar da complexidade macroeconômica e geopolítica", celebrou.

"Os resultados serão anunciados após a reunião do conselho de administração no final do mês, mas ainda assim foi um ano de crescimento de dois dígitos", completou.

Scocchia também expressou satisfação com o mercado americano: "Eles continuam sendo nosso foco fundamental, queremos continuar crescendo na Itália, nosso mercado de origem e que representa um terço da empresa, mas os Estados Unidos são o segundo mercado, com cerca de 100 milhões de faturamento, e são o maior mercado de café do mundo".

"Um mercado que adora o Made in Italy de alta qualidade como o da illycaffè, basicamente uma segunda casa, um segundo mercado doméstico. Queremos dobrá-lo ao longo do plano e estamos crescendo em dois dígitos há dois anos. Parece que as estratégias implementadas para conquistá-lo estão funcionando", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.