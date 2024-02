Inteligência italiana aponta risco de interferências eleitorais

ROMA, 28 FEV (ANSA) - Um relatório anual de inteligência da Itália divulgado nesta quarta-feira (28) ao Parlamento aponta riscos diante do grande número de eleições pelo mundo em 2024.

"Setenta e seis países do mundo, que equivalem à metade da população mundial, irão votar, e há riscos de interferências e condicionamentos dos processos eleitorais através da ameaça híbrida", disse a diretora do Departamento das Informações de Segurança, Elisabetta Belloni.

Um dos principais temores do relatório é em relação à Rússia, que estaria travando uma guerra híbrida contra a Itália com desinformação, ataques cibernéticos e exploração da migração, de olho em influenciar as próximas eleições europeias.