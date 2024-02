Itália abre reunião do G7 no âmbito do G20 das Finanças, em SP

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, abriu nesta quarta-feira (28) uma reunião do G7 no âmbito do G20 das Finanças em São Paulo, acompanhado do governador do Banco Central do país europeu, Fabio Panetta.

O comissário de Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni, também está presente na capital paulista, enquanto o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, participa por videoconferência.

A reunião de ministros do G7 (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da UE), grupo presidido pela Itália em 2024, discute o andamento da economia e questões de geopolítica, com foco na invasão russa à Ucrânia.