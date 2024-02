Lula inicia viagem ao Caribe para debater crise Guiana-Venezuela

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca nesta quarta-feira (28) para a Guiana, primeiro destino de uma viagem pelo Caribe, em meio à crise referente ao território de Essequibo.

O mandatário deve pronunciar um discurso hoje na 46ª cúpula de chefes de governo da Comunidade do Caribe (Caricom), em Georgetown. Além disso, segundo a agenda oficial do Palácio do Planalto, também participará de encontro trilateral Brasil-Guiana-Suriname e terá uma reunião com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.

Lula ainda deve se encontrar com o presidente guianês, Irfaan Ali, no contexto da crise com a Venezuela pelo controle de Essequibo, região com grandes reservas de petróleo e minerais.