Ministro argentino e diretora do FMI se reúnem à margem do G20

A instituição multilateral recentemente aprovou a sétima revisão trimestral do programa de crédito de US$ 44 bilhões com a Argentina, estabelecendo novas e mais ambiciosas metas de acumulação de reservas pelo Banco Central, bem como um superávit fiscal de 2% do PIB. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.