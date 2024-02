SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O ministro da Economia e das Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, teve uma reunião bilateral com seu homólogo argentino, Luis Caputo, à margem do G20 em São Paulo.

Durante o encontro, discutiram a situação econômica no país sul-americano e as perspectivas com o novo governo.

A Itália confirmou que apoiará os amigos argentinos como for possível. Isso foi relatado no perfil do Ministério da Economia e das Finanças no X (antigo Twitter). (ANSA).