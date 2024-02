Na Guiana, Lula volta a acusar Israel de genocídio

(ANSA) - BRASILIA, 28 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a questionar nesta quarta-feira (28) o "genocídio" israelense na Faixa de Gaza durante o encerramento da 46ª Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom) em Georgetown, na Guiana.

"Um genocídio na Faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona nosso próprio senso de humanidade. E confirma mais uma vez a opção preferencial pelos gastos militares, em vez de investimentos no combate à fome na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe", destacou Lula.

O líder progressista desencadeou uma crise diplomática com Israel em 18 de fevereiro, na Etiópia, quando declarou: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus".