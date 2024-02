Países do G20 serão mais poderosos que G7, diz Itália

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse nesta quarta-feira (28) que os países do G20 podem se tornar mais "poderosos" que os do G7 e indicou o surgimento de uma nova ordem mundial.

Giorgetti participou de uma recepção para a comunidade italiana em São Paulo, que recebe até amanhã (29) a cúpula de ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20.

"Os países do G7 são fortes e querem continuar sendo. No G20, há países que estão se tornando poderosos e que, pouco a pouco, serão seguramente mais poderosos que os do G7, reivindicando seu espaço, seu papel econômico e político", declarou o ministro.