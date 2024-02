'Queria jogar vôlei ou ser cantora, não premiê', diz Meloni

No mesmo evento, Meloni alertou sobre os riscos para a imprensa da inteligência artificial: "Você pode falar o quanto quiser sobre liberdade de imprensa, mas o problema é que você corre o risco de eliminá-la completamente".

"A inteligência artificial é uma grande oportunidade se for dominada, caso contrário, pode ser um detonador. Ela corre o risco de ter um impacto devastador no mercado de trabalho altamente qualificado em setores como o jornalismo," acrescentou, lembrando que a questão terá destaque na agenda da presidência italiana do G7 este ano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.