'Resposta simétrica', diz ministro russo sobre uso de sanções

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - A proposta dos Estados Unidos de usar US$ 285 bilhões em ativos russos congelados em todo o mundo "minaria as bases de todo o sistema financeiro internacional" e, se fosse realizada, levaria a "uma resposta simétrica" de Moscou.

Foi o que afirmou o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, em uma entrevista concedida hoje (28) à Folha de São Paulo, à margem da reunião ministerial do G20 em curso em São Paulo.

"É um erro, dessa forma mina-se as bases de todo o sistema financeiro internacional. Trata-se essencialmente das reservas do Banco Central, que sempre estiveram fora da política e são protegidas por todas as instituições legislativas e legais", afirmou Siluanov.