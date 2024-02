ANSA-ENTREVISTA/Gentiloni: UE fará plano para usar bens russos

"O Conselho da UE já decidiu dividi-los e a Comissão Europeia [Executivo da UE] fará uma proposta ao Conselho para utilizá-los. Estamos falando de 3-4 bilhões por ano, então não é uma quantia insignificante." Além do mais, "considerando que o apoio econômico da UE à Ucrânia é de cerca de 18 bilhões por ano, ter mais quatro significa um acréscimo de 25%".

E a proposta - uma nova iniciativa em favor de Kiev - segundo o membro do Executivo da UE, chegará "rapidamente".

Enfatizando também importância do compromisso, que emergiu das reuniões do G20, para assinar até junho "a convenção multilateral sobre o primeiro pilar" sobre a realocação dos lucros das multinacionais com receitas superiores a US$ 20 bilhões nos países onde geram lucro, o comissário esperou "que 2024 seja o ano decisivo para fechar este acordo, também porque, especialmente os Estados Unidos estão em um ano eleitoral e devemos aproveitar a atual oportunidade de boa cooperação com a administração Biden".

Na prática, a questão diz respeito à conclusão do Quadro Inclusivo (145 jurisdições) liderado pela OCDE, politicamente orientado pelo G20, que se baseia em dois pilares.

O "pillar" número dois, já acordado, e sobre o qual a UE emitiu uma diretriz no ano passado, que os Estados membros devem implementar até 2024, diz respeito a uma tributação mínima de 15% para multinacionais (com receitas anuais de 750 milhões de euros).

Ainda resta fechar o jogo sobre o primeiro pilar, que ainda apresenta algumas questões críticas, a serem resolvidas até março, para cumprir o cronograma de assinatura do acordo até junho.