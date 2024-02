Chiara Ferragni agradece apoio dos fãs nas redes sociais

ROMA, 29 FEV (ANSA) - A influenciadora digital italiana Chiara Ferragni regressou às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias de seus seguidores.

A empresária de 36 anos passa por uma crise profissional, em virtude das várias investigações contra seu império, e pessoal, motivada pelos rumores do fim do casamento com o rapper Fedez, pai dos seus dois filhos: Leone e Vittoria.

Esse terremoto que chacoalhou sua vida fez com que Ferragni ficasse mais reclusa, tanto que diminuiu a frequência de publicações nas redes sociais e até não compareceu a compromissos públicos, como na Semana de Moda de Milão.