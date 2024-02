G20 caminha para compromisso sobre taxação de multinacionais

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - O G20 se move em direção a um novo compromisso sobre a taxação de multinacionais.

O aval é esperado para hoje, inclusive com uma alusão no eventual comunicado final dos dois dias de reuniões dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, em São Paulo, de acordo com três fontes ouvidas pela ANSA.

Na prática, o dossiê diz respeito à conclusão do Inclusive Framework, guiado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pilotado politicamente pelo G20, que se apoia em dois pilares.