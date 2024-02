Gênova e Santos firmam pacto de amizade nesta sexta

GENOVA, 29 FEV (ANSA) - Será assinado nesta sexta-feira (30) o Pacto de Amizade e Colaboração entre Gênova, na Itália, e Santos, no litoral paulista, que abriga o principal porto do Brasil e da América do Sul.

Uma carta de intenções já havia sido assinada em outubro de 2023 pelo prefeito genovês Marco Bucci e pelo paulistano Rogério Santos, durante uma visita de uma delegação brasileira à Itália.

No documento, as duas cidades se comprometeram pela conservação da memória da imigração italiana ao Brasil, que completa 150 anos em 2024, também é marcado pela Itália como o ano internacional do turismo das raízes.