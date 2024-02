Gentiloni: 'Agora é preciso um pouco de força ao motor europeu'

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - "Quando olhamos o mapa do crescimento europeu, vemos que a contribuição do espaço fiscal criado por fundos e investimentos comuns é muito clara. As diferenças entre os países europeus não aumentaram e evitou-se a recessão, mas agora é preciso dar um pouco de força ao motor europeu." A fala é do comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, em uma entrevista à ANSA, à margem do G20 no Brasil.

"Todos falam de forma justamente positiva sobre o fato de que a economia mundial está caminhando para um 'pouso suave', mas como mencionei em uma dessas reuniões, também seria necessária um 'decolagem segura', pois é necessário impulsionar a economia, especialmente na Europa, onde a atividade ainda está muito reduzida." (ANSA).