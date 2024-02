Justiça de Illinois barra Trump de disputar primárias no estado

Porter adiou o início do efeito de sua decisão, antecipando-se a um recurso da defesa do ex-mandatário.

A medida foi tomada sob a 14ª Emenda, que proíbe qualquer político que tenha "participado ou incitado uma insurreição" de concorrer, a pedido de um grupo de eleitores de Illinois que diz que Trump deveria ser desqualificado de participar das primárias em 19 de março e da eleição em 5 de novembro desse ano.

No entanto, os advogados de Trump classificaram a decisão de excluir o republicano das primárias no estado como "inconstitucional" e anunciaram que vão recorrer.

Paralelamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai julgar em abril o pedido de imunidade presidencial de Trump no caso em que o republicano é acusado de conspiração para modificar os resultados das eleições de 2020.

As audiências no mais alto tribunal do país começarão em 22 de abril. Segundo a imprensa norte-americana, a sentença deve sair no final de junho.

Esta é considerada uma vitória para Trump porque atrasa o início do processo. "Os juristas estão extremamente gratos pela decisão de hoje da Suprema Corte de abordar a imunidade presidencial.