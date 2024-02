Líder separatista catalão será investigado por terrorismo

"No mesmo dia em que sou acusado de receber de presente um Rolex de 7 mil euros, eles me acusam de terrorismo. Acho que tudo o que resta é que uma conta secreta no Panamá venha à tona", disse Puigdemont.

A consulta popular de 2017, que foi organizada por Puigdemont, culminou em uma declaração unilateral de independência considerada ilegítima pelo governo da Espanha, que destituiu a administração local e assumiu o controle da comunidade autônoma.

Puigdemont passou a viver em autoexílio na Bélgica e chegou a ser preso na Alemanha em 2018, mas evitou a extradição. O ex-presidente catalão é deputado do Parlamento Europeu, mas teve sua imunidade revogada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.