Lula defende paz na região e critica conflitos em Gaza e Ucrânia

Em pronunciamento em Georgetown, o líder progressista reafirmou que "o Brasil é contra a guerra na Ucrânia e contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza", da mesma forma que condenou "os atos terroristas do Hamas".

O mandatário também defendeu projetos para ampliar a integração física com a Guiana "Temos o compromisso com a integração de nosso continente, com o objetivo de se chegar ao Pacífico, reduzindo em 10 mil quilômetros a distância do nosso comércio com a China", destacou Lula antes de embarcar para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe (Celac), que acontece na sexta, quando ele deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. (ANSA).

